第９８回センバツ高校野球大会第８日（２６日）第４試合は昨秋の明治神宮大会王者・九州国際大付（福岡）が専大松戸（千葉）に３―８で敗退。相手の強力打線に屈した。「自分が抑えられなかったことが一番悔しい」。頬をつたう涙が光った。取って取られての競り合いが続く中、１点ビハインドの４回から「７番・右翼」で先発出場していた岩見輝晟（２年）がマウンドを託された。同点で迎えた５回に２四球から中前適時打を浴び１点