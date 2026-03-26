第９８回選抜高校野球大会の第８日（２６日）第４試合は専大松戸（千葉）が九州国際大付（福岡）に８―３と完勝した。５回に二死三塁から瀬谷（３年）の適時打で勝ち越すと、７回には４番・吉岡（３年）の適時打で差を広げ、８回には９番・ＤＨの吉田（２年）が一死二、三塁から左中間に試合を決める３ランを放った。吉田は秋大会までベンチ外だったが、ＤＨ制ができてベンチ入りを果たし、自身初の本塁打となった。投げては左