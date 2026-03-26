タレントのＹＯＵ（６１）が２６日、都内で行われた「映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』（４月１０日公開）キム・ヘヨン監督来日記念試写イベント」（駐日韓国文化院とＫＤＤＩの共同主催）に出席した。同作は、母を失くした女子高生と、完璧主義で冷徹な先生の共同生活を描いたハートフルストーリー。メガホンを取ったキム・ヘヨン監督は今回が初来日で「以前から日本のことは好きでしたので、ずっと来たいと思っていました」