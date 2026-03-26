【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた岩間夕陽（ゆうひ）、小林ゆあ、酒井理央（りお）が3月26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）に出演した。【写真】「今日好き」新シーズンに参加する美男美女◆「今日好き」新シーズン、継続メンバー発表「