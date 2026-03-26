巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が２６日、チームに合流した。来日翌日から即１軍練習に参加し、キャッチボールやポール間走、ウェートトレーニングでたっぷりと汗を流した。キューバ代表としてＷＢＣに出場した影響で調整が遅れており、開幕１軍メンバーからは外れた守護神。今後は球団と話し合いながら実戦登板の時期などを決めていく方向。「いつまでに、というのは当然（阿部）監督の決めることなので。自分とし