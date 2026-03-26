東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の27日の天気をお伝えします。26日は朝から青空が広がり、よく晴れました。朝の冷え込みは弱いままで、最低気温は10℃を超えた所も多くありました。日中の最高気温は20℃前後と、昼間はぽかぽか陽気となりました。これからの天気です。27日も朝から日差しがよく届き、天気の崩れはなさそうです。厚手のものでもよく乾く洗濯日和となるでしょう。朝の最低気温は7℃前