◆センバツ第８日▽２回戦専大松戸８―３九州国際大付（２６日・甲子園）今大会から導入されたＤＨ（指名打者）制での１号アーチを専大松戸の吉田颯人（２年）が放った。３点リードの９回１死二、三塁、レフトスタンドへの３ランを放った。球史に残るアーチを放った吉田は、同戦が公式戦初出場。スタメン起用を知ったのはこの日の朝で、練習試合も含めて初の本塁打が甲子園で飛び出した。「チャンスだったので、１点を取