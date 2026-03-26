料理愛好家でタレントの平野レミ（79）が25日放送のNHKEテレ「最後の講義」に出演。2019年に他界した夫でイラストレーターの和田誠さんとのなれ初めを明かした。和田さんは週刊文春の表紙や、たばこのハイライトのパッケージなどもデザインした有名イラストレーター。平野がTBSラジオ「ミュージック・キャラバン」で久米宏さんのアシスタントを務め、その番組を聞いた和田さんが、麻雀仲間だった久米さんに紹介してくれと頼