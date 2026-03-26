イラン情勢をめぐり、アメリカ側とイラン側、戦闘終結に向けたそれぞれの条件が相次いで提示されましたが、交渉の先行きは見えません。中東情勢に詳しい慶応大学の田中浩一郎教授とお伝えします。■ホルムズ海峡…この機会にイランのものにしようと？イランの国営メディアは、アメリカが提示したとされる15の停戦条件について、イラン当局の否定的な立場を伝えました。アメリカが提示されたとされる15の条件は、核兵器を開発しない