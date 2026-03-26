自民党はきょう（26日）、臨時の総務会を開催し「早期の憲法改正実現を目指す」などを盛り込んだ2026年度の運動方針案を了承しました。自民党松野博一 組織運動本部長「（2月の）総選挙で公約としてお約束をした項目を、できるだけ早期に実現をしていくということに尽きる」自民党がきょう（26日）総務会で了承した運動方針案では、キャッチコピーに「日本列島を強く豊かに、未来への挑戦を国民の皆様とともに」と掲げまし