料理愛好家でタレントの平野レミ（79）が25日放送のNHKEテレ「最後の講義」に出演。進学校の高校を中退した理由を語った。番組では、平野の父はモーパッサンの翻訳などで知られるフランス文学者・平野威馬雄さん。平野は中学校で成績優秀、都内の有数の進学校に進学と紹介された。平野が進学したのは都立上野高校で、当時は東大の合格者も毎年40人ほどを出していた。だが、平野にとっては思った学生生活ではなかったようで