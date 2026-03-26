25日、西武渋谷店が9月末をもって閉店することが明らかになりましたが、皆さん、それぞれに百貨店にまつわる思い出があるのではないでしょうか。【写真で見る】真夏にはアイスの無料配布も地元で愛される“ご当地百貨店”百貨店の2大ツールは「呉服店系」「鉄道系」井上貴博キャスター：改めて、百貨店の歴史を見ていきます。百貨店は大きく2系統に分けられると言われています。▼呉服店系三越呉服店が1904年に、日本初の百貨店