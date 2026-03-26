◇全国高校選抜ラグビー大会2回戦桐蔭学園40―12秋田工（2026年3月26日埼玉・熊谷スポーツ文化公園）2回戦8試合が行われ、昨年優勝で花園では3連覇中の桐蔭学園（神奈川）が秋田工を40―12（前半14―7）で下して準々決勝進出を決めた。前日の1回戦に続いて雨の中で行われたため、前半はロースコアの展開に。後半に入ると攻撃がかみ合い、計6トライで快勝した。前日の経験を生かしての勝利。FL堺史道主将（2年）は「ハン