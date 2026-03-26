3月第4週の動員ランキングは、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が週末3日間で動員34万6000人、興収4億4500万円をあげて4週連続1位。公開4週目にして前週との興収比で125％と大幅に数字を伸ばしていて、今年の春休み興行の覇権を確固たるものとしている。 参考：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の立役者ライアン・ゴズリングのハンサムオーラの凄み 初登場作品では最上位となる3位につけたのはフ