衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第12話許しがたいものpart2【編集部コメント】わわわ！これってフミカさんが前に、「欠けてるから交換した方がいいんじゃない」とコウセイさんに言っていた湯呑みじゃないですか！