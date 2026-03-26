シンガーソングライター Nakamura Hakの新曲「善と悪」が、4月2日より放送開始のドラマ『るなしい』（テレビ東京系）のオープニングテーマに決定した。 （関連：【映像あり】シンガーソングライター Nakamura Hak、新曲「善と悪」使用のドラマ『るなしい』トレーラー映像） 同ドラマは、“信者ビジネス”を描いた意志強ナツ子による漫画を実写化した作品。主人公を連続ドラ