お金はいくらあっても困りませんし、お金があれば欲しいものを手に入れやすくなる世の中ともいえるでしょう。しかし、愛情や友情、信頼関係はお金では手に入らないこともあります。ママスタコミュニティにお金を取るか人間関係を取るかという究極の選択についての投稿がありました。『孤独と貧しさ。精神的にツライのはどっちだと思う？お金は潤沢にあるが一生孤独。家族や周囲の人間関係は良好でも家計は常に赤字ギリギリ。人の