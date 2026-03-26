現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が26日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。開幕したメジャーリーグについて、ドジャースが3連覇するかどうかでしょう」と達成すれば2000年のヤンキース以来となる偉業に注目していることを明かした。今季からメジャーリーグに村上宗隆内野手（ホワイトソックス前ヤクルト）、岡本和真内野手（ブルージェイズ前