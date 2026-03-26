フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストの三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２０日に放送されたテレビ朝日系「『徹子の部屋』特別編」に出演。木原の思わぬ告白に、三浦が慌ててツッコむ場面が反響を呼んだ。２人を指導するブルーノ・マルコットコーチがＶＴＲ出演し、２人の素顔を明かす場面で「龍一はとにかく野球が大好きで大谷翔平のシャツや帽子を毎日ように身に付けている」