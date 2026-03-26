納言・薄幸、カナメストーン・山口誠、東峰零士が２６日、テレビ朝日「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。カナメストーンは、昨年の「Ｍ−１グランプリ」で敗者復活戦を勝ち抜いて初のファイナリストとなりブレーク中。中学の同級生同士のコンビで超仲良しなことでも知られる。幸から喧嘩をした経験を聞かれると２人は「一回だけ」と声をそろえた。山口は若手時代を振り返り