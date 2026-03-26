【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ・映画・舞台・ドラマなど様々なフィールドで活躍する声優・俳優・アーティストの宮野真守が、昨年開催したライブツアー「MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜」の模様を収録したライブBlu-rayが6月10日に発売することが決定した。今回、発売と合わせてBlu-rayのジャケット写真も公開された。ライブツアーのテーマになっている「リゾートホテル」になぞらえ、自