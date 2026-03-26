【その他の画像・動画等を元記事で観る】ちゃんみなが、TVアニメ『【推しの子】』第3期OP主題歌として書き下ろした「TEST ME」を、自身初となる7インチレコードで6月24日に発売することが決定した。数量限定の完全生産限定盤としてリリースとなり、今週3月27日(金)午前10時より各CDショップで予約開始となる。今回リリースされる7インチレコードはTVアニメ『【推しの子】』スペシャルパッケージとなり、既出のジャケット写真ではな