【その他の画像・動画等を元記事で観る】『ひろがるスカイ！プリキュア』（以下、『ひろプリ』）のオープニング主題歌でデビューすると、以降の「プリキュアシリーズ」で確実に中核を担う存在の1人となった石井あみ。連続参加4作目となる『名探偵プリキュア！』では『ひろプリ』以来となるソロでのオープニング主題歌を担当する。目まぐるしく展開が変わる楽曲「ハートにヒント！名探偵プリキュア！」と出会い、「プリキュアシリー