【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）4月6日より放送の新シリーズより、Adoが主題歌と挿入歌を初めて担当することがわかった。書き下ろし楽曲「春に舞う」にて現役高校生の繊細な恋心を描く。【写真】「今日好き」成立でハグ 美男美女カップルが誕生◆Ado「今日好き」主題歌＆挿入歌に決定「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修