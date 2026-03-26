【モデルプレス＝2026/03/26】女優の深川麻衣が主演を務め、Kis-My-Ft2の千賀健永が共演する、4月3日放送スタートのテレビ東京系ドラマ25「週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜」（毎週金曜深夜24時52分〜）より、60秒トレーラーが解禁。Kis-My-Ft2の楽曲「夜の向こうへ」が、エンディングテーマに決定した。【写真】STARTO人気アイドル、美肌輝く温泉ショット◆Kis-My-Ft2「週末旅の極意3」主題歌に決定この度、ドラ