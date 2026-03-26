西野カナさん（37）が2026年3月18日、自身のインスタグラムを更新。37歳の誕生日を迎えたことを報告した。「めちゃくちゃ良い1年にするぞ」西野さんは、「37歳になりました」と報告し、シアー感のあるドット柄コーデの笑顔ショットなど4枚の写真を投稿した。また、「お祝いのメッセージ本当にありがとう。いろんなところに送ってくれたみんなの言葉を見て、幸せやなぁと噛み締めているところです」とつづり、「めちゃくちゃ良い1年