女優の飯豊まりえが２６日、都内でＮＨＫ主演ドラマ「泉京香は黙らない」（５月４日開始、夜９時３０分）の取材会に出席し、作品への思いなどを語った。「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズで人気を誇る荒木飛呂彦さん原作漫画を実写化した人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作。荒木さんの協力を得て、書き下ろしたオリジナルストーリーだ。飯豊は「これまで積み重ねてきたものと新しいものが交わって、面白い科