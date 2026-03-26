中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月26日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は26日の記者会見で、中日経済関係についての質問に対し、安定的で健全な中日経済・貿易関係は両国民の共通の利益に合致するとし、両国の正常な経済・貿易協力の条件を整えるよう日本に求めた。何氏は次のように述べた。中国はハイレベルの対外開放を堅持し、市場化、法治化、国際化された一流のビジネス環境の整備に取