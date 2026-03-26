もうすぐ4月。春の訪れとともに、新生活を応援するセールが行われています。物価高の中、家電選びは“まとめ買い”だけではなく、ある工夫をする人が増えているんだそうです。満開まであとわずかな東京の桜！雨の中、お花見をする人の姿もありました。街が春色に染まる中、東京・有楽町の家電量販店では…出水麻衣キャスター「新生活に向けた商戦が盛り上がっていますよ。ご覧ください。買えば買うほど、どんどんお得になっていき