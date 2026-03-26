旅行読売出版社は、ご朱印のウイスキー版「銅印（どういん）」を全国２８か所の蒸留所で貼って集める手帳「ＪａｐａｎｅｓｅＷｈｉｓｋｙＰａｓｓｐｏｒｔ銅印帳」（税込み２５００円）を４月１日から販売する。産地を訪れて「ジャパニーズウイスキー」の味わいを楽しんでもらい、地域の活性化にもつなげる取り組み。同社が２０２０年に始めたご朱印帳の鉄道版「鉄印帳」をモデルとしており、「銅印」の名はウイスキーの