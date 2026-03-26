2026年4月6日（月）夜9時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の最新シリーズを放送。このたび、『今日、好きになりました。』シリーズの年間楽曲タイアップアーティストがAdoに決定し、主題歌と挿入歌を担当、4月の最新シリーズからAdoが歌唱する「春に舞う」が主題歌となる。【映像】Adoの生声と『今日好き』主題歌『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋