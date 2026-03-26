高市首相は、日米首脳会談の後、アメリカ側が発表した文書には明記された台湾に関する記述が、日本側の発表にはなかったことを問われ、「認識を全く一にしている」とアメリカ側と齟齬（そご）はないことを強調しました。国民民主党・深作ヘスス議員「日米首脳間において台湾海峡の平和と安定のための具体的な取り組みを約束したとの認識は、我が国政府としても共有をしているのか。共有しているのであれば、なぜ我が国の発表資料に