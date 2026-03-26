新潟県十日町市で少女が行方不明となってから、3月26日で2か月。中学3年生の少女はいまだ発見に至っていません。行方不明となっているのは十日町市新座甲に住む中学3年生の樋口まりんさんです。行方がわからないまま、2月に15歳の誕生日を迎えた樋口さん。ことし1月26日午後7時頃、自宅を徒歩で外出したまま帰宅せず、保護者から「娘がいなくなった」と110番通報があり事案が発覚しました。 警察によりますと、樋口さんは身長約