音楽ストリーミングサービスDeezerのデータによると、AIを用いた音楽ストリーミングのうち最大85%が、再生回数を不正に稼いで利益を得る「ロイヤリティ詐欺」を目的としたものだという。そのロイヤリティ詐欺の脅威が、米国で初めて刑事事件として裁かれた。 （関連：【写真あり】AIは楽器に過ぎない菊地成孔が考える「音楽は誰のものか」という根源的な問い） ■米国初、AIを利用したストリー