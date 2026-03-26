岡崎体育が、インディーズベスト盤『盆地テクノ』を自身の誕生日である7月3日に配信リリースし、8月5日にCDパッケージとしてリリース。あわせて、メジャーデビュー10周年ツアー『Zepp10連単総流し』の開催と、新アーティスト写真が公開された。 （関連：アニソンのトレンドに変化？YOASOBI、aiko、羊文学……同一アーティストのOP／ED起用が増える理由） 新ア}