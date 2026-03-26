4月3日よりテレ東系で放送がスタートする深川麻衣主演のドラマ25『週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～』のエンディングテーマをKis-My-Ft2が担当することが決定し、あわせて60秒トレーラーが公開。また追加キャストとして、小野真弓、高山璃子、柳ゆり菜、山下容莉枝、冨家ノリマサの出演が発表された。 参考：深川麻衣と千賀健永が結婚について考える週末旅へ『週末旅の