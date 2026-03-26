Makiが、4月からスタートする全国アルバムリリースツアー『四暗刻』の第2弾となる6月公演のゲストを発表した。 （関連：Maki、Blue Mash、Chevon……地方出身バンドの故郷を彷彿とさせる楽曲今春にメジャーデビューを果たす3組が描く風景） 全国31カ所を巡る本ツアーは、3月18日にリリースされたメジャー1stフルアルバム『My favorite things』に伴い開催。初日のZepp Na