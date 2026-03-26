【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月14日に発売される乃木坂46川崎桜（「崎」は、たつさきが正式表記）の1st写真集『エチュード』（新潮社）の発売前重版が決定した。 ■南フランスの海辺の街・ニースでは水着撮影にも挑戦 本書は情報解禁直後から大きな反響を呼んでおり、公式X（@sakuraphotobook）のフォロワー数はわずか24時間で8万人を突破。その後も先行カットが公開されるたびに話題となり、先