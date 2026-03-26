【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岡崎体育が、約3年ぶりとなるアーティスト写真を公開。併せて、インディーズベスト盤『盆地テクノ』が8月5日にリリースされることが決定した。 ■【『盆地テクノ』一足先に聞いてみた】企画もスタート 京都府宇治市出身の男性ソロプロジェクトとして活動を開始し、2016年に発売した『BASIN TECHNO』でメジャーデビューをしてから、2026年5月18日に