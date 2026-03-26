【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Kis-My-Ft2の楽曲「夜の向こうへ」が、4月3日スタートの深川麻衣主演、千賀健永共演のドラマ『週末旅の極意 3 ～結婚ってしなきゃいけないもの？～』のエンディングテーマに決定した。 ■『週末旅の極意 3』は、深川麻衣演じる主人公と千賀健永演じるその恋人が「週末旅」を通して関係を見つめなおす、新感覚の旅ドラマ テレ東他にて4月3日から放送される、ド