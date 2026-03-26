3月26日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更――――――――――― アステリア [東証Ｐ]決算月【3月】3/26発表（場中） 優待品に「ステーブルコインJPYC」を追加し、QUOカードとの選択制に変更する。 株探ニュース