生きる気力を失った主人公。その体内に巣食う病魔の王が夢の中に現れるが、ハッキリ言って美人、そしてマジメ。敵であるはずなのに、憎めない…。【漫画】本編を読む「マジメで知的な魔王軍」VS「激ヨワ勇者軍」という逆転構図のファンタジー――かと思いきや、その正体は人間の体内で繰り広げられる“闘病ラブファンタジー”だった。描かれるのは、「マジメに活動する病魔(魔王軍)」と「機能しない免疫(勇者軍)」の戦い。どこかコ