3月26日までに、女優の綾瀬はるかのマネージャーがInstagramを更新。彼女の誕生日を祝う投稿をアップしたが、添えられた綾瀬の写真が話題となっている。投稿には、《HAPPY BIRTHDAY》と綴られ、3月24日に41歳の誕生日を迎えた綾瀬を祝うコメントが綴られた。さらに、《笑顔溢れる素敵な1年になりますように》と、マネージャーからの愛のあるメッセージが添えられた。「同時にアップされた複数枚の写真には、笑顔で撮影に挑む綾