3月25日、麻薬取締法違反の罪で起訴された「XG」の元プロデューサー「SIMON」こと、酒井じゅんほ被告が保釈された。金髪に黒縁眼鏡の酒井被告は、スーツ姿で警視庁湾岸署前に姿を現し、集まった報道陣のカメラの前で15秒ほど頭を下げ、小声で「すみませんでした」と謝罪した。「その後、自身のInstagramを更新。《私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこ