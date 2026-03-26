3月25日、不同意性交の疑いで逮捕されていたNHKのディレクターが不起訴処分になったことが明らかになり、波紋を呼んでいる。「地検は『必要な捜査を遂げたうえでの判断』としながらも、『関係者の名誉やプライバシー保護』を理由に、不起訴の詳細については明らかにしていません。この“説明なき結論”に、不信の声が一気に広がっているのです」（社会部記者）発端は3月6日。NHK報道局スポーツ情報番組部のチーフディレクター