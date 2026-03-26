◇全国高校選抜ラグビー大会2回戦大阪桐蔭40―7松山聖陵（2026年3月26日埼玉・熊谷スポーツ文化公園、くまぴあ）大阪桐蔭が、松山聖陵（愛媛）を40―7で破り、8強入りした。前半8分の先制トライ（ゴール）直後の12分にトライを奪われて追いつかれたが、その後は失点なしで計6トライを奪った。準々決勝は、東海大大阪仰星と対戦する。綾部正史監督の第一声は「課題の多い2試合」だった。前日の1回戦は目黒学院（東京）と