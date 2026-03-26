NATO主要加盟国のGDP比防衛費【ブリュッセル共同】北大西洋条約機構（NATO）は26日、2025年版の年次報告を公表し、同年の推計で全加盟国の防衛費が国内総生産（GDP）比2％以上に達したと明らかにした。24年までに同2％以上とした以前の目標は1年遅れでの達成となるが、35年までにインフラなども合わせた防衛関連支出を同5％（うち防衛費3.5％）以上とする新しい目標には達していない。NATO全体の防衛費はロシアがウクライナ侵