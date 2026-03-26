リニア中央新幹線トンネル掘削工事を巡る静岡県の専門部会であいさつする平木省副知事＝26日午後、静岡県庁リニア中央新幹線トンネル掘削工事を巡り、静岡県がJR東海に解決を求めた28項目の課題が全て了承された。鈴木康友知事が静岡工区の着工容認に掲げた前提条件を満たすことになり、年内着工の可能性が高まった。平木省副知事は26日、地元の首長や住民の理解を得るなど「諸条件がクリアされれば年内着工もあり得る」と記者団