全日本大学サッカー連盟（JUFA）は26日、流通経大監督で同連盟理事長の中野雄二氏（63）に対し、理事長職及び理事職の活動自粛を勧告したと発表した。麻薬取締法違反の疑いで流通経大男子サッカー部の寮が家宅捜索を受けた件を受け、同連盟は6日にオンラインで臨時理事会を開催。中野氏の理事長職の進退を諮り、今後も職務を託す方針を決めていた。しかし、同氏が「同大学サッカー部監督職の職務を停止している現状を重く受