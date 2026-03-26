若者のSNS依存の責任は運営企業にあるのでしょうか。アメリカで行われた裁判で、メタとグーグルに責任があるとする評決が下されました。今回の司法判断が今後のSNS規制にどのような影響をあたえるのか注目されます。■「勝手にずっと見ていて朝になったり」現代人とスマートフォンは、切っても切れない関係といえます。何を見ているのかというと…高校生「インスタ、家でも見るし、移動中も」20代「ソワソワする、（SNS）見なかっ